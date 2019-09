L'ouragan Dorian continue sa route et frappe le Canada

En Nouvelle-Ecosse, au Canada, poussée par des rafales à plus de 140 km/h, une grue s'est effondrée sur un bâtiment en chantier. Dimanche 8 septembre, l'ouragan Dorian a atteint les côtes canadiennes, provoquant la stupéfaction. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer, car les rues d'Halifax étaient désertes à la demande des autorités qui avaient alerté la population avant l'arrivée de l'ouragan.

Dorian rétrogradé en cyclone

"Nous sommes tous très inquiets pour la sécurité de nos concitoyens puisque les objets peuvent s'envoler avec des vents attendus à plus de 150 km/h. Il faut que chacun reste chez soi", indique la responsable de la gestion des catastrophes, Erica Fleck. Arrivé tout droit des Bahamas, Dorian a été rétrogradé en cyclone post-tropical très intense, provocant des pluies diluviennes et des vagues de plus de 20 mètres. 700 soldats ont été envoyés en renfort pour aider les habitants d'Halifax à faire face aux dégâts.

