États-Unis : l'ouragan Dorian passe en catégorie maximale

De son balcon, un habitant des Bahamas filme la mer agitée. Un homme s'amuse même à lutter contre les éléments, mais l'ouragan n'est pas encore là. Quelques heures plus tard, au même endroit, le vidéaste se montre prudent avec des vagues de plus en plus violentes.

Catégorie 5, l'échelle maximale

Les deux îles au nord des Bahamas sont confrontées à l'ouragan le plus dangereux que la région ait connu. Dorian est passé en catégorie 5, l'échelle maximale. À 300 km de là, en Floride, les habitants continuent à se préparer, même si la trajectoire de l'ouragan pourrait les épargner. John est un nouveau venu en Floride et n'a jamais connu d'ouragan. "Je crois que ça peut tenir jusqu'à 100-150 km/h mais au-delà...", déclare-t-il. Alors que les éléments se déchaînent aux Bahamas, la Floride profite des derniers instants ensoleillés, avant peut-être de devoir affronter l'ouragan.

