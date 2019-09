CARTE. Suivez en direct la trajectoire de l'ouragan Dorian, qui vient de frapper les Bahamas

Grâce au site Windy, franceinfo vous propose de suivre la trajectoire de cet ouragan de catégorie 5, qui menace les Bahamas et la côte est des Etats-Unis.

Le puissant ouragan Dorian, désormais classé en catégorie 5, s'est abattu, dimanche 1er septembre, sur les Bahamas. Le Centre national des ouragans américain (NHC) évoquant des "conditions catastrophiques" dans le nord-ouest de l'archipel. "Dorian devient l'ouragan le plus violent de l'histoire moderne dans le nord-ouest des Bahamas" a indiqué le NHC.

En début de soirée, l'oeil de l'ouragan se trouvait sur les îles Abacos, menacées par des pluies torrentielles et des vents dévastateurs de plus de 280 km/h. Après les Bahamas, l'ouragan devrait ensuite se rapprocher de la côte est de la Floride lundi soir et mardi, mais il est difficile de prévoir avec quelle intensité il va frapper le "Sunshine State".

Grâce au site Windy.com, franceinfo vous propose de suivre la trajectoire de cette tempête hors-norme en direct.