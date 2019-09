Dorian : après avoir dévasté les Bahamas, l'ouragan s'abat sur le Canada

Rétrogradé en "cyclone post-tropical très intense", l'ouragan a touché terre samedi soir près de Halifax, en Nouvelle-Ecosse.

Il est affaibli mais toujours dangereux. Après avoir fait au moins 43 morts aux Bahamas et frôlé les Etats-Unis, l'ouragan Dorian s'est abattu dans la nuit de samedi à dimanche 8 septembre sur l'est du Canada. A plusieurs milliers de kilomètres au nord, rétrogradé en "cyclone post-tropical très intense" par le Centre canadien de prévision des ouragans (CCPO), l'ouragan a touché terre samedi soir près de Halifax, en Nouvelle-Ecosse, où des vents de jusqu'à 140 km/h ont été mesurés. Plus de 500 000 foyers étaient privés d'électricité en Nouvelle-Ecosse, selon les autorités.

Des images diffusées par les chaînes de télévision montraient les rues de Halifax, désertes, battues par le vent et une grue effondrée sur un immeuble en construction. Aucun blessé n'a été signalé.

Deserted downtown Halifax as #Dorian blasts through the Canadian Maritimes. Peak gust 88 MPH (141 km/h) east of #Halifax with 62 MPH (99 km/h) at Stanfield International Airport and lowest Sept. pressure on record of ~965.2 mb.

Patrick Duplessis pic.twitter.com/3vsI1Tl4RU — Mike Seidel (@mikeseidel) September 8, 2019

Another view of the Halifax Harbour as #Dorian2019 moves in. Video posted about two hours ago online by Joe Comeau. @CTVAtlantic #YHZ pic.twitter.com/7GZ9Xw1bur — Ceilidh Millar CTV (@CeilidhMillar) September 7, 2019

Footage shows a crane collapsing onto buildings in Halifax, Nova Scotia as Dorian now a hurricane-force-Post tropical cyclone approached the Canadian province. https://t.co/B6Usylbfus pic.twitter.com/HtsJWLPepj — ABC News (@ABC) September 8, 2019

Environ 700 soldats ont été dépêchés dans les provinces de l'est canadien pour aider au rétablissement de l'électricité, au déblaiement des routes et aux opérations de secours éventuelles.

Dorian devait poursuivre sa route dimanche au-dessus de l'est canadien. Des alertes météo ont été émises pour l'Ile-du-Prince-Edouard, le Nouveau-Brunswick, l'est du Québec, Terre-Neuve et le Labrador. La dépression devrait ensuite perdre de la force et s'éloigner au-dessus de l'Atlantique nord.