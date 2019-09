Ouragan Dorian : le bilan s'alourdit à 43 morts aux Bahamas

Des centaines voire des milliers d'habitants de l'archipel, qui en compte 400 000, étaient encore portés disparus vendredi soir.

L'ouragan Dorian a fait 43 morts aux Bahamas, selon un nouveau décompte annoncé vendredi 6 septembre par les services du Premier ministre. "C'est le chiffre officiel, avec de nombreux disparus et l'on s'attend à ce que ce nombre augmente de façon significative", a dit Erica Wells Cox, la porte-parole du Premier ministre bahaméen Hubert Minnis, sur la chaîne américaine NBC News. Le précédent bilan faisait état de 30 morts.

Début des évacuations

Dans l'archipel dévasté, les rescapés ont commencé à être évacués dans la soirée. Après une traversée de plus de sept heures, plus de 260 habitants de l'île d'Abaco, évacués par un ferry affrété par le gouvernement, sont arrivés au port de Nassau vendredi soir. Un second ferry devait arriver dans la nuit.

Alors que les opérations de recherches et de secours se poursuivent, 70 000 personnes ont besoin d'une aide immédiate selon l'ONU. Eau, nourriture, médicaments... L'organisation internationale a annoncé que 85 tonnes de vivres seraient envoyées au cours des trois prochains mois.