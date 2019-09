Bahamas : après le passage de Dorian, des familles se retrouvent

Le bilan de l'ouragan Dorian faisait état, samedi 7 septembre, de 43 morts aux Bahamas. Un chiffre sans doute encore provisoire tant la violence des vents a tout emporté sur son passage. Les opérations de recherches se poursuivent pour retrouver les disparus, et parfois le miracle est au rendez-vous. Une maman et son fils, séparés en pleine tempête, se retrouvent quelques jours plus tard au milieu des larmes de joie. Plusieurs familles sont coupées car les routes et les moyens de communication sont touchés.

Un couple d'Américains enfin réuni

Les rescapés sont évacués petit à petit, d'abord les blessés, par hélicoptère. Mais à l'aéroport, il y a aussi ceux qui arrivent sur place pour retrouver leurs proches dont ils n'ont plus de nouvelles. Un Américain est venu pour tenter de retrouver sa femme, aux Bahamas pendant la tempête pendant qu'il était resté aux États-Unis. Au moment des retrouvailles, l'émotion les submerge.

Le JT

Les autres sujets du JT