Mexique : scènes d’horreur après l’explosion d’un oléoduc

Jerricanes à la main, les habitants de Tlahuelilpan, dans l'État mexicain d'Hidalgo, à environ 100 km au nord de Mexico, profitent de l’aubaine. Par centaines, ils se pressent au pied du geyser. De l’essence jaillit de la fuite d’un oléoduc. Indifférente, l’armée patrouille sans essayer de dissuader les voleurs. Deux heures plus tard, le pipeline s’embrase, provoquant une catastrophe.

L’explosion la plus meurtrière depuis 25 ans

Prises par surprise, des dizaines de personnes sont calcinées avant d’avoir le temps de réagir. D’autres ont plus de chance. Des cris s’élèvent : les prénoms des disparus. Les victimes les plus grièvement brûlées sont transférées vers Mexico par hélicoptère. Un périmètre de sécurité est mis en place. Tenus à l’écart, les proches des victimes attendent pour avoir des nouvelles. Le sabotage des pipelines par des bandes criminelles est devenu un phénomène courant au Mexique. L’incendie est désormais maîtrisé. L’explosion de l’oléoduc est la plus meurtrière depuis 25 ans.

Le JT

Les autres sujets du JT