Le FMI approuve une aide de 44 milliards de dollars pour l'Argentine

Le conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé, vendredi 25 mars, un programme d'aide en faveur de l'Argentine de 44 milliards de dollars avec un décaissement immédiat de 9,65 milliards, a annoncé l'institution dans un communiqué.

Le plan d'aide doit durer trente mois. Il est accordé au titre de "mécanisme élargi de crédit" du FMI et doit permettre à l'Argentine de "renforcer la viabilité de la dette, de lutter contre l'inflation élevée, d'augmenter les réserves, de combler les lacunes sociales du pays", a annoncé le FMI.

"Alors qu'une reprise économique et de l'emploi est en cours, l'Argentine continue de faire face à des défis économiques et sociaux exceptionnels", a souligné la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva, citant "un revenu par habitant déprimé, des niveaux de pauvreté élevés, une inflation élevée persistante, un lourd fardeau de la dette et de faibles réserves extérieures".