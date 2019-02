EN IMAGES. Blizzard, jeans givrés, fleuve gelé... Les trois jours où le "vortex polaire" a fait trembler de froid les Etats-Unis

Le week-end sera plus clément, après trois jours de températures arctiques, sur une grande partie des Etats-Unis.

Une vague de froid polaire s'est abattue une grande partie des Etats-Unis, avec des températures négatives à deux chiffres, du 29 au 31 janvier. C'est le plus rude coup de froid en vingt ans, dans plusieurs régions. Plus de 40 records de basses températures ont été établis dans la seule journée de jeudi, dans le Midwest, à cause d'un vortex polaire, tourbillon venu du pôle Nord et poussé vers le Sud par les déplacements des masses d'air.

De nombreuses écoles ont été fermées, notamment à Chicago où le thermomètre a affiché -31 °C. Et des milliers de vols ont été annulés ou reportés et les services ferroviaires ont été suspendus. La température la plus basse (-56 °C) a été relevée à Cotton, dans le Minnesota. Ces températures arctiques ont fait au moins 21 morts, selon les autorités de différents Etats.