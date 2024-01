Crise sécuritaire en Equateur : la France recommande de "différer" les déplacements dans ce pays

Dans un communiqué publié mercredi soir, le ministère des Affaires étrangères exhorte les ressortissants français "à adopter la plus grande prudence et à suivre avec attention l'évolution de la situation".

Paris demande à ses ressortissants qui envisageraient de se rendre en Equateur de "différer leurs projets", selon le site du ministère des Affaires étrangères. "Nous invitons les ressortissants français résidant en Équateur à adopter la plus grande prudence et à suivre avec attention l'évolution de la situation, en se référant aux consignes de l'Ambassade de France à Quito", est-il également écrit dans un communiqué publié dans la soirée, mercredi 10 janvier.

"La France suit avec attention la situation en Équateur et exprime sa préoccupation face aux actes de violences et aux prises d'otage." ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué

Daniel Noboa, le président équatorien, a reconnu mardi un "conflit armé interne" dans son pays marqué ces derniers jours par des actions spectaculaires : l'évasion de plusieurs chefs de gangs, l'enlèvement de policiers et une prise d'otages en direct à la télévision. L'état d'urgence avait été décrété lundi et le président Daniel Noboa a ordonné "la mobilisation et l'intervention des forces armées et de la police nationale".