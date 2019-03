Colombie : un bébé opéré dès sa naissance pour retirer son frère jumeau présent dans son abdomen

Itzamara a été opérée seulement 24 heures après sa naissance. Son frère n'avait ni cœur ni cerveau : il n'avait aucune chance de survie.

Après trente-sept semaines et demi de grossesse, la Colombienne Monica Vega a accouché d'une petite fille prénommée Itzamara pesant trois kilos. Vingt-quatre heures seulement après sa naissance, le bébé a été opéré pour lui retirer son frère jumeau qui se trouvait dans son abdomen, a rapporté Metro (en anglais), lundi 18 mars. Cette anomalie avait découverte dès sept mois de grossesse.

Le jumeau, de la taille d'une clémentine, avait un cordon ombilical, deux bras, deux jambes, une tête minuscule mais n'avait ni cœur ni cerveau. En clair, il n'avait aucune chance de survie, comme le montre le programme colombien "Los Informantes".

Ce type de phénomène, appelé "jumeau parasite", concerne un cas sur 500 000 grossesses environ, rapportait RTL, en 2017. Marc Gozlan, journaliste et médecin de formation, rapportait sur son blog, en 2015, que l'on parlait également de fœtus in fœtu. Il précisait que cette terminologie avait été utilisée "pour la première fois en 1800, puis défini en 1953 comme une masse contenant un axe vertébral associé le plus souvent à d'autres organes".