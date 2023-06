Colombie : le gouvernement colombien et les guerilleros de l'Armée de libération nationale signent un accord de cessez-le-feu de six mois

"Ici naît un nouveau monde, ici se termine une phase de l'insurrection armée en Amérique latine avec ses mythes et ses réalités", s'est félicité le président colombien Gustavo Petro.

Le gouvernement colombien et l'Armée nationale de libération (ELN), dernière guérilla encore active dans le pays sud-américain, ont signé, vendredi 9 juin, à La Havane (Cuba) un accord de cessez-le-feu de six mois. "Ici naît un nouveau monde, ici se termine une phase de l'insurrection armée en Amérique latine avec ses mythes et ses réalités", a déclaré le président colombien Gustavo Petro, premier président de gauche de Colombie et ex-guérillero lui-même.

"Ce processus de paix doit être différent, nous devons voir des changements", a exhorté pour sa part le Premier commandant de l'ELN, Antonio Garcia. Avant de préciser : "Nous n'avons pas encore signé d'accords substantiels", mais seulement des "accords de procédure". La présence du chef guérillero à La Havane n'avait pas été annoncée, mais un mandat d'arrêt émis à son encontre avait été suspendu il y a quelques jours par le parquet colombien, permettant in fine sa venue dans la capitale cubaine.

Après une phase préparatoire, l'accord de cessez-le feu devrait entrer en vigueur le 3 août. "A partir de cette date se décompteront les 180 jours de validité", soit l'équivalent de six mois, a précisé le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, en lisant les différents points des "Accords de Cuba". Sous l'impulsion de Gustavo Petro, le gouvernement colombien négocie depuis fin 2022 avec l'ELN, dernière guérilla constituée comme telle encore active en Colombie.