Colombie : le gouvernement annonce avoir conclu un accord de cessez-le-feu de six mois avec les cinq principaux groupes armés

Sa prolongation "dépendra des progrès réalisés dans les négociations", a affirmé dimanche le chef de l'Etat colombien, Gustavo Petro.

Le gouvernement colombien a conclu un cessez-le-feu de six mois avec les cinq principaux groupes armés opérant dans le pays : la guérilla de l'ELN, les dissidents des Farc et des gangs de trafiquants de drogue. Cet accord sera en vigueur du 1er janvier au 30 juin 2023, et sa prolongation "dépendra des progrès réalisés dans les négociations", a affirmé le chef de l'Etat colombien, Gustavo Petro, dans un tweet (en espagnol), dimanche 1er janvier.

La trêve conclue bilatéralement était le principal objectif du gouvernement dans le cadre de son initiative de "paix totale" pour mettre fin au conflit qui persiste malgré la dissolution des Farc en 2017. La Colombie, principal producteur mondial de cocaïne, a subi plus d'un demi-siècle de conflit armé entre l'Etat et divers groupes de guérilleros de gauche, de paramilitaires de droite et de trafiquants de drogue.

Le premier gouvernement de gauche de Colombie, entrée en fonctions le 7 août, a repris en novembre les pourparlers de paix suspendus par l'ancien gouvernement d'Ivan Duque (2018-2022) pour tenter de mettre fin au dernier conflit armé interne du continent par le biais de négociations. Cuba, la Norvège et le Venezuela en sont les garants. Le Mexique prévoit également de soutenir les négociations et devraient les accueillir à une date à définir. Ces discussions n'ont toutefois pas permis, jusqu'à présent, d'enrayer les violences à travers le pays.