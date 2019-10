Chili : sept morts dans les émeutes, le pays est "en guerre", dit le président

"Nous sommes en guerre contre un ennemi puissant, qui est prêt à faire usage de la violence sans aucune limite", a déclaré, dimanche soir, Sebastian Pinera dans une allocution à la télévision depuis le siège de l'armée à Santiago.

Au Chili, au moins sept personnes sont mortes lors d'affrontements violents et d'incendies criminels et le président chilien, Sebastian Pinera, a annoncé, dimanche 20 octobre, l'extension de l'état d'urgence aux villes du nord et du sud. "Nous sommes en guerre contre un ennemi puissant, qui est prêt à faire usage de la violence sans aucune limite", a-t-il déclaré dans une allocution à la télévision depuis le siège de l'armée à Santiago.

L'état d'urgence, déclaré samedi à la capitale Santiago, sera étendu aux villes d'Antofagasta, Valparaiso, Valdivia, Chillan, Talca, Temuco et Punta Arenas, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Andres Chadwick. Ce dernier a annoncé que la décision d'étendre l'état d'urgence avait été prise dans un contexte "d'escalade de la violence et du vandalisme". Les effectifs de l'armée et de la police sont actuellement de 10 500 à Santiago et seront renforcés si nécessaires, a-t-il précisé.

Gel du prix du ticket de métro

Les émeutes qui secouent le pays sont survenues à la suite d'un mouvement de contestation, initié par des lycéens et des étudiants, qui a débuté il y a deux semaines en raison de la hausse du prix du ticket de métro. Face à la contestation, le président chilien a annoncé qu'il gelait la hausse du prix du titre de transport.

Sebastian Pinera a annoncé que les réseaux de bus et de métro à Santiago fonctionneraient partiellement lundi, ainsi que les hôpitaux, certaines écoles et crèches, et appelé les Chiliens à se regrouper et à aider leurs voisins et à rester en sécurité.

Appel à la prudence de l'ambassade française

L'ambassadeur de France au Chili a adressé un message aux ressortissants français : "Je vous demande de faire preuve de la plus grande prudence et de la plus grande vigilance." Il a également appelé les ressortissants français à "éviter tout rassemblement sur la voie publique".

France Diplomatie demande sur son site aux personnes se trouvant dans les zones concernées [à Santiago et à Chacabuco (nord de Santiago), ainsi que dans les communes de San Bernardo et Puente Alto (sud de la capitale)] de "rester à leur domicile ou à leur hôtel, sauf urgence médicale nécessitant un déplacement".