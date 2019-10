Chili : trois morts dans un supermarché incendié à Santiago, premières victimes des émeutes

Le pays est en proie à une vive contestation émaillée de violences.

Trois personnes sont mortes en banlieue sud de Santiago (Chili) dans l'incendie d'un supermarché en train d'être pillé, dimanche 20 octobre. "Deux ont été brûlées et la troisième a été transportée dans un état grave dans un hôpital où elle est décédée", a déclaré la gouverneure de Santiago, Karla Rubilar. Ce sont les premières victimes des émeutes qui affectent la capitale chilienne depuis deux jours, après une hausse des tarifs de transports suspendue la veille.

Un couvre-feu total avait été décrété dans la capitale par le général Javier Iturriaga del Campo. Des milliers de militaires et de policiers ont été également déployés dans la capitale, ce qui n'a pas empêché des attaques contre des stations de métro, des saccages de commerce et des manifestations de rue. C'est la première fois que des militaires patrouillent dans Santiago depuis la fin de la dictature du général Augusto Pinochet en 1990.

La contestation s'étend à d'autres villes du pays

L'état d'urgence a été instauré dans la région de Coquimbo (nord), gagnée par les violences. Etat d'urgence et couvre-feu ont été étendus à la province de Concepcion (sud) et à la région de Valparaiso (centre), selon les autorités locales. Dans cette ville, des dizaines de manifestants ont incendié dans la soirée le siège d'El Mercurio, le plus vieux quotidien du pays, selon des images de télévision, ainsi qu'un supermarché et une concession automobile, dont le bâtiment s'est effondré.

Des pompiers tentent de maîtriser l'incendie d'un supermarché à Valparaiso (Chili), samedi 19 octobre 2019, dans le cadre des manifestations contre le gouvernement. (RODRIGO GARRIDO / REUTERS)

Samedi, à Santiago, des milliers de personnes s'étaient rassemblées pour un concert de casseroles, mode de contestation apparu après le coup d'Etat mené par le général Pinochet fin 1973. Mais la manifestation a dégénéré en affrontements entre des personnes masquées et les forces de l'ordre. Des milliers de personnes sont également redescendues dans les rues d'autres villes pour y faire résonner des casseroles.

Le Chili fait face à une des pires crises sociales depuis des décennies et le bilan officiel des violences et affrontements est désormais de 308 arrestations et 156 policiers blessés. Les revendications des manifestants ne concernent plus seulement la hausse du prix des tickets de métro mais également d'autres sujets, comme un modèle économique où l'accès à la santé et à l'éducation ressortent presque uniquement du secteur privé.