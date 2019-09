Argentine : le gouvernement impose un contrôle des changes, premières queues devant les banques

Ce contrôle des changes restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019 et fait suite à une semaine d'incertitudes sur les marchés et de forte dépréciation de la monnaie argentine.

Les clients d'une banque font la queue devant la National Ban à Buenos Aires (Argentine), le 2 septembre 2019. (AGUSTIN MARCARIAN / REUTERS)