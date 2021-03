We Demain : la forêt amazonienne, un trésor pour la recherche médicale

Le curare joue un rôle clef dans le traitement des patients atteints de formes graves du Covid-19. Ce composant, utilisé notamment pour l’anesthésie et la réanimation, est dérivé d’une liane que l’on trouve en Amazonie. "On dit souvent que la forêt amazonienne est le poumon vert, mais c’est aussi une forêt guérisseuse. On est en train de relancer des recherches, parce que là-bas, tout est riche, arbres, plantes, mais aussi animaux", explique Armelle Oger, journaliste à We Demain, sur le plateau du 23h de franceinfo.

Des ressources qui suscitent des convoitises

Une petite grenouille y a été découverte, dont la sueur sécrète un opioïde 40 fois plus actif que la morphine. Ces ressources suscitent ainsi d’énormes convoitises. "Les laboratoires y envoient leurs chercheurs, les sociétés de biotechnologies s’y trouvent aussi avec toutes leurs possibilités de recherches. Ça peut être une bonne chose, mais attention à ne pas privatiser cette forêt qui est un bien commun, et est extrêmement habitée", souligne Armelle Oger.

