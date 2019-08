Incendies en Amazonie : Delphine Batho appelle à "mettre la pression et prendre des décisions courageuses"

En Amazonie, sous la pression internationale, le président brésilien Jair Bolsonaro a envoyé l'armée avec deux bombardiers d'eau pour venir à bout des incendies. "C'est dérisoire. Il y a des milliers de feux. Ce sont des moyens insuffisants", déplore Delphine Batho sur le plateau des "4 Vérités" de France 2. "Il y a depuis presque un an maintenant à la tête du Brésil un destructeur en chef", ajoute la députée des Deux-Sèvres.

À propos du Mercosur, Delphine Batho estime "que c'est la moindre chose de refuser l'accord". L'ancien ministre de l'Écologie appelle à "mettre la pression et à prendre des décisions courageuses". Elle propose par exemple que les banques françaises arrêtent "de financer les compagnies qui organisent la déforestation en Amazonie".

L'écologie plus forte dans les urnes ?

"C'est la fin du consensus trans-partisan sur l'écologie. Il y a ceux qui soutiennent la destruction et il y a ceux qui sont pour l'écologie. C'est ça qui structure désormais le paysage politique", assure la présidente de Génération Écologie. "La République en marche est installée durablement en France et incarne maintenant une sorte de camp conservateur moderne. Face à ça, il y a une contestation écologique qui s'exprime dans la rue et qui va être de plus en plus puissante dans les urnes", conclut Delphine Batho.