Feuilleton : grandiose Amazone (3/5)

Un matin, sur le port de Manaus (Brésil), c'est le grand déménagement. Chaque jour, une dizaine de bateaux partent de la capitale amazonienne. Sur le San Bertolomeu, ils se préparent tous pour un long voyage. Le capitaine et son équipe vont naviguer deux jours pour atteindre Santarém, un port agricole où la main-d'œuvre est toujours recherchée, à plus de 740 km à l'est de Manaus. Une tempête se prépare. Sur le fleuve Amazone, le temps est traître et a déjà reversé plusieurs bateaux. En bas, dans des hamacs, dorment 200 passagers. Ils ont payé 30 € leur place. C'est le seul moyen économique de voyager.

Alter-do-Chão, les Caraïbes de l'Amazonie

Chaque année, plus de 2,5 millions de personnes prennent cette route. Sur le fleuve, les bateaux de transport croisent des embarcations de croisière jusqu'aux plus luxueuses. Changement de décor à bord de l'Amazon Dream. Ce bateau est un musée flottant construit par Bernard Ramus, un entrepreneur français tombé amoureux de l'Amazonie il y a plus de vingt ans. Comptez plus de 2 500 euros par personne pour dix jours de croisière. La localité d'Alter-do-Chão est surnommée les Caraïbes de l'Amazonie. Juste après la saison des pluies, quand le fleuve se retire, des îlots de sable blanc prennent forme entre les eaux pastel. Un endroit populaire seulement accessible en bateau et prisé des familles brésiliennes.

