Brésil : vive inquiétude après la disparition d'un journaliste et d'un anthropologue

Depuis trois jours, un journaliste britannique et un anthropologue brésilien n'ont pas donné signe de vie au Brésil. Retour sur les faits.

C'est une information qui fait la Une de l'actualité au Brésil. Depuis trois jours, un journaliste britannique et un anthropologue brésilien n'ont plus donné signe de vie. Ils étaient en reportage dans l'Amazonie. Les deux hommes avaient reçu des menaces de mort quelques jours avant leur disparition.

"Encore un peu d'espoir"

Dans les airs et sur les eaux du fleuve Javari, des recherches sont en cours. La femme du journaliste a lancé un appel au secours. "Je voudrais lancer un appel au gouvernement fédéral et aux organismes compétents pour qu'ils intensifient les recherches, car nous avons encore un peu d'espoir de les retrouver", demande, en pleurs, Alessandra Sampaio, l'épouse de Dom Phillips. Les deux hommes enquêtaient sur les nombreuses tribus indigènes de cette région de l'Amazonie. Des terres qui sont aussi convoitées par des exploitants forestiers et miniers.