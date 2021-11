Brésil : la déforestation de l’Amazonie atteint un niveau record

Mauvaise passe pour la forêt brésilienne. Quelques jours à peine après la clôture de la COP26, c’est un nouveau chiffre alarmant pour la planète. En un an, la déforestation en Amazonie brésilienne a augmenté de près de 22 % entre août 2020 et juillet 2021. La plus grande forêt tropicale du monde a été déboisée sur plus de 13 235 km². Un record depuis 15 ans. Au cœur des critiques, le gouvernement d’extrême droite de Jair Bolsonaro. Malgré une politique affichée de lutte contre la déforestation illégale, les défenseurs de l’environnement l’accusent d’encourager les activités extractives dans des zones protégées.

Trois années consécutives de hausse

Depuis l’arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, c’est la troisième année consécutive que la déforestation progresse au Brésil. Maigre avancée : le pays s’est engagé à avancer, lors de la COP26, la date limite pour éliminer la déforestation illégale sur son sol. Un objectif encore bien lointain.