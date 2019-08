Amazonie : une catastrophe écologique

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La forêt brûle sans discontinuer en Amazonie. Les départs de feu ne cessent de se multiplier : le Brésil en a connu 2 500 dans les dernières 48 heures. Ils seraient liés à des opérations de déforestation. Des centaines de milliers d'hectares sont partis en fumée. Une catastrophe environnementale qui a aussi des effets sur la santé des habitants, en particulier chez les personnes fragiles exposées aux fumées, comme cette femme, dans l'État du Mato Grosso : "Je n'ai pas assez d'air, je ne peux pas dormir je me sens réellement mal et parfois, je n'arrive même pas à manger correctement à cause du manque d'air", explique-t-elle.

Des incendies qui s'étendent

Les incendies ravagent déjà plusieurs États du Brésil : Amazonas, Mato Grosso et Rondônia, ainsi que les régions de Santa Cruz et de Roboré en Bolovie. S'il n'est pas stoppé à temps, le feu pourrait même arriver jusqu'au Paraguay. En Bolivie les pompiers sont mobilisés jour et nuit pour combattre les flammes qui ont déjà détruit 650 000 hectares de forêt tropicale.

