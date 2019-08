Amazonie : un incendie hors de contrôle

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Rien ne semble pouvoir arrêter la progression du feu. Malgré les largages de tonnes d'eaux au-dessus de l'Amazonie, un à un les arbres se consument et provoquent des dégagements de fumées impressionnants. Au Brésil, 2 500 nouveaux incendies ont été recensés en l'espace de 48 heures. Dans les villes qui bornent la forêt, l'air est désormais irrespirable. "Je n'arrive pas à respirer, je ne dors plus. Je me sens vraiment mal et parfois le manque d'air m'empêche même de manger", témoigne une habitante de Parauapebas (Brésil).

Le feu s'étend à d'autres pays

Les feux sont incontrôlables et ravagent aussi la forêt côté Bolivien. Les pompiers du pays ont beau lutter, parfois même jusqu'à l'épuisement, mais rien y fait. "On est cerné par les sources de chaleur et par le feu et ça va affecter la qualité de l'air", explique Roberto Juchasara, un pompier bolivien.

