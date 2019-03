La situation est toujours catastrophique au Mozambique et au Zimbabwe. Les deux pays ont été inondés par le passage du cyclone Idai la semaine dernière et au moins 15 000 personnes sont toujours bloquées sans eau et sans nourritures dans des zones difficilement accessibles. Au Mozambique, un hélicoptère que France 3 a suivi vient en aide aux rescapés réfugiés sur les toits des maisons. D'autres n’ont pas trouvé de refuge et attendent dans l'eau. Le secouriste doit lutter contre le courant pour les arracher aux flots et les embarquer dans l'hélicoptère.

Le temps presse

Des centaines de personnes ont trouvé refuge dans un stade, mais seule une poignée d'entre elles peuvent monter dans l'hélicoptère. Près de deux millions de personnes sont touchées dans ce pays. Et la colère commence à monter, notamment dans un camp de réfugiés où l'aide humanitaire tarde à arriver. Le temps presse. Sur la plage de Beira, deuxième ville du Mozambique, des rescapés continuent à arriver par dizaines. Ils sont ensuite dirigés dans des centres de soin. Le bilan du cyclone et des inondations est lourd : on compte déjà près de 400 morts et 10 000 habitations détruites.

Le JT

