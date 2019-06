Feuilleton : au fil du Zambèze (3/5)

Des touristes français survolent le fleuve Zambèze direction le lac Kariba et ses quelques 300 îles disséminées. Il s'agit d'un océan d'eau douce de 181 milliards de mètres cubes, soit deux fois plus que le lac Léman (Suisse), une des plus grosses réserves du monde. La région héberge également une faune hors du commun. 75 000 crocodiles vivent ici.

Un lac artificiel unique

Ce paysage qui paraît si naturel a pourtant été façonné par la main de l'homme. Le lac sépare le Zimbabwe et la Zambie, au niveau du barrage Kariva, situé en aval sur le fleuve Zambèze. Un ingénieur français est à l'origine de cette construction monumentale à la fin des années 1950, du temps où l'Empire britannique contrôlait la région. Ce barrage alimente aujourd'hui les deux pays en électricité. Soixante ans après la construction, des milliers de touristes du monde entier viennent découvrir le lac, son décor et son écosystème exceptionnel.

