Feuilleton : au fil du Zambèze (2/5)

Au Botswana, les touristes peuvent observer la faune locale depuis un bateau, qui avance le long du Zambèze. Un varan déguste un poisson. Plus loin, un éléphant vient chercher sa nourriture sur les bords du fleuve. "C'est plus facile de les voir parce que les animaux sont dans des espaces dégagés. Ils ne sont pas cachés par la végétation", explique le capiataine du bateau. C'est au Botswana que l'on trouve la plus forte concentration au monde de pachydermes.

La chasse réautorisée par le Botswana

Dans le parc national de Chobe, ils sont 75 000 en toute liberté, le résultat d'une politique de protection sans équivalent dans la région. En 2014, l'ancien gouvernement interdisait ainsi la chasse. Ces 30 dernières années, le nombre d'éléphants aurait été multiplié par trois dans le pays. En quelques années, le Botswana est ainsi devenu le royaume des éléphants. Mais l'actuel gouvernement vient à nouveau d'autoriser la chasse aux pachydermes. Au nom de la cohabitation entre l'homme et la faune, 400 éléphants seront donc chassés au Botswana. L'animal a pourtant beaucoup participé à l'essor du tourisme dans cette région.

Le JT

Les autres sujets du JT