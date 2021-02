Tunisie : un hôtel se reconvertit en Ehpad

La mère de Nadia Salomé est âgée et dépendante. La vieille dame était hospitalisée dans un Ehpad en région parisienne, mais la qualité des soins déplaisait à sa fille. Alors, elle a fait le choix de la Tunisie, malgré l'éloignement. "Je vois ma maman moins souvent mais je la vois plus longtemps. Je ne me suis pas débarrassée de ma maman, je l'ai mise dans un endroit plus agréable pour qu’elle ait la plus jolie fin de vie possible", raconte Nadia Salomé.

1 700 euros par mois

Créer des Ehpad dans l'un des nombreux hôtels vides de Yasmine Hammamet (Tunisie) est l'idée du français Alexandre Canabal. "On a pris le prix moyen français qui est d’environ 1 700 euros par mois, et on a voulu en donner le plus possible aux familles à ce prix-là", explique-t-il. Un meilleur hébergement et plus de personnel : c'est la promesse de ce gérant d’Ehpad. "Nous avons chez nous une aide-soignante par résident", poursuit Alexandre Canabal.

