Tunisie : premier tour de l'élection présidentielle dimanche

Difficile d'anticiper l'issue du scrutin. Dimanche 15 septembre, les Tunisiens sont appelés aux urnes pour élire leur futur président. Dans le pays, les sondages sont interdits depuis le début de la campagne afin d'éviter qu'ils influencent les électeurs. Parmi les 26 candidats, une dizaine est issue du parti au pouvoir, laïque, moderniste, mais extrêmement divisé. "Voilà qui pourrait profiter aux islamistes d'Ennahdha ou bien au candidat antisystème, ou en tout cas, qui se présente comme tel, pour surfer sur la déception des Tunisiens vis-à-vis de leur classe politique", rapporte l'envoyé spécial à Tunis Matthieu Boisseau.

Une crise économique et sociale profonde

Le pays subit une crise économique et sociale très profonde, en particulier les zones rurales et la jeunesse. "Les premières estimations de ce premier tour seront connues en fin de soirée et les résultats définitifs mardi matin", conclut Matthieu Boisseau.

