Guerre au Soudan : des dizaines de morts au Darfour lors de combats entre armée et paramilitaires

Depuis le 15 avril, la guerre entre l'armée et le groupe paramilitaire dirigé par le général Daglo a fait au moins 5 000 morts.

Les combats se poursuivent au Soudan. Au moins 39 personnes, en majorité des femmes et des enfants, sont mortes mardi 29 août à Nyala, chef-lieu du Darfour-Sud, affirment à l'AFP un médecin et des témoins. Elles ont été tuées par des roquettes tombées sur leurs maisons lors de combats entre armée et paramilitaires.

"Cinq familles entières ont été tuées en une journée et d'autres ont perdu trois ou quatre de leurs membres", selon le militant des droits humains Gouja Ahmed, originaire de Nyala. Depuis le 15 avril, la guerre entre l'armée et les Forces de soutien rapide (FSR) du général Daglo a fait au moins 5 000 morts, un bilan très sous-estimé en raison du chaos général. Selon l'ONU, depuis le 11 août, plus de 50 000 personnes ont été forcées de fuir Nyala, deuxième ville la plus peuplée du Soudan en raison de l'intensité des combats.

Soutien de l'Egypte

De son côté, le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhane, est en visite mardi en Egypte, son grand allié, pour son premier voyage à l'étranger en quatre mois d'une guerre contre les paramilitaires. Le président Abdel Fattah al-Sissi a accueilli le général à sa descente d'avion à El-Alamein, avant des discussions sur "les derniers développements au Soudan et les relations bilatérales", selon le bureau du général Burhane.

Le général Abdel Fattah al-Burhane (à gauche) et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi (à droite), lors d'une recontre à El-Alamein, le 29 août 2023, en Egypte. (EGYPTIAN PRESIDENCY / AFP)

Abdel Fattah al-Sissi a "confirmé la position ferme de l'Egypte aux côtés du Soudan et son soutien à sa sécurité, sa stabilité et son intégrité territoriale", selon le quotidien d'Etat al-Ahram. En embarquant dans un avion à Port-Soudan, sur la mer Rouge, le chef de facto de l'Etat soudanais était apparu pour la première fois en costume civil depuis le début du conflit le 15 avril. Après plusieurs apparitions en chef de guerre, il semble vouloir affirmer son autorité en tant que numéro un du Conseil de souveraineté, plus haute autorité du pays depuis son putsch en 2021.