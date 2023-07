Soudan : plus de 3 millions de personnes déplacées et réfugiées à cause de la guerre, annonce l'ONU

Un conflit oppose, depuis près de trois mois, l'armée et les paramilitaires.

Le conflit qui fait rage depuis près de trois mois au Soudan entre l'armée et les paramilitaires a forcé plus de trois millions de personnes à quitter leur foyer, a rapporté l'ONU mercredi 12 juillet. Le nombre de personnes ayant fui à l'étranger avoisine les 724 000, tandis que celui des déplacés à l'intérieur du pays dépasse les 2,4 millions, selon le portail de données en ligne de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), une agence des Nations unies.

>> L'article à lire pour comprendre la crise au Soudan, en proie à de violents affrontements

"C'est plus qu'un simple chiffre. Il s'agit de personnes qui ont été déracinées, qui ont fui pour sauver leur vie, de familles qui ont été séparées et d'enfants qui ne pourront plus aller à l'école", a déclaré une porte-parole de l'OIM, Safa Msehli. L'Egypte et le Tchad sont les pays qui ont reçu le plus grand nombre de personnes

Le nombre réel de personnes ayant fui le pays s'avèretrès certainement plus élevé qu'annoncé. Le nombre d'arrivées en Egypte (près de 256 000) remonte ainsi au 18 juin.