Ruée vers le diamant en Afrique du Sud : or, c'était du quartz !

Ce n'est que du quartz ! La nouvelle, qui fait suite aux analyses des pierres prélevées dans le village KwaHlathi en Afrique du Sud, est tombée le 20 juin 2021. De nombreux Sud-Africains avaient afflué dans ce village, situé près de Ladysmith, dans la province du KwaZulu-Natal (est du pays), en espérant trouver des diamants. A l'origine de cette ruée, des images circulant sur les réseaux sociaux montrant des personnes se réjouissant d'avoir trouvé le précieux minéral dans la région.

People are literally picking up diamonds from the ground in KZN, Ladysmith, KwaHlathi. pic.twitter.com/EK2GYig3AR