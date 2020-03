Lutter contre le coronavirus... en chantant : playlist africaine

Comme toute la planète – le magazine Quartz en répertoriait au début du mois de mars 2020 plus d'un soixantaine sur Spotify –, les Africains se sont également mis à la chanson pour organiser la riposte contre le coronavirus. Et ce, depuis le territoire chinois d'où est partie ce que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) considère désormais comme une pandémie.

Entre l'hymne initié par la star Jackie Chan pour appeler à l'unité nationale dans la lutte contre le coronavirus en Chine et la chanson parodique de sa compatriote Kathy Makattack sur l'air de Torn de Natalie Imbruglia, on retrouve le morceau composé en mandarin par un médecin ghanéen.

"Comme nous (lui et sa bande, NDLR) aimons la musique, nous nous sommes demandé ce que nous pouvions faire pour que les gens sachent ce qui se passe réellement (à propos du Coronavirus)", explique le Dr. Percy Akuetteh, étudiant en médecine à la Wenzhou Medical University, à Pulse Ghana.

Le résultat est un rap qui explique la genèse de l'épidémie, la façon de se protéger contre le virus et la mobilisation des autorités chinoises. Le titre est surtout un hommage et un message d'encouragement à la ville de Wuhan, où le virus a été découvert.

Percy Akuetteh

A l'instar de l'initiative vietnamienne qui a déjà fait le tour de la Toile, les chansons peuvent être utilisées par des institutions pour véhiculer des messages de sensibilisation.

Parmi eux, l'indispensable lavage de mains dont la durée recommandée – 20 secondes – correspond au temps nécessaire pour chanter deux fois Happy Birthday, comme le conseille le CDC américain (Centre pour le contrôle et la prévention des maladies) ou la première strophe de God Save The Queen, l'hymne britannique, comme suggéré par des responsables politiques outre-Manche.

Le clip produit par l'Etat de Lagos au Nigeria s'inscrit dans ce cadre institutionnel. On y voit un médecin, au milieu de patients, énumérer en yoruba, l'une des langues les plus parlées du pays, les symptômes et montrer les bons gestes à adopter pour limiter la propagation du virus.

La vidéo se termine par les numéros d'urgence mis à disposition par l'autorité locale pour faire face à l'urgence sanitaire.

En Afrique du Sud, c'est le célèbre groupe Ndlovu Youth Choir qui a produit une chanson et une chorégraphie pour accompagner la mobilisation contre la maladie. La formation musicale, dans un tweet, souligne qu'il y a déjà "de nombreux mythes dangereux et malentendus" à propos du coronavirus. Leur vidéo revient ainsi sur "quelques mesures de base".

There are already many dangerous myths and misunderstandings about the Coronavirus/COVID-19. We would like to assist by sharing a short video where we explain some basic guidelines. @HealthZA @ndlovucaregroup @WHO #coronavirus pic.twitter.com/NRlng90hNS