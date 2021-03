La deuxième vie en Afrique d'un camion régie de la SFP

Un camion régie de la Société française de production a été vendu à bas prix, car bon pour la réforme. Mais retapé et correctement équipé, il est redevenu l'outil précieux qu'il avait été, pour le plus grand plaisir des amoureux de football.

Après avoir beaucoup tourné de 1985 aux années 2000 sur des événements d'envergure comme la Coupe du monde de football et des émissions de télévision prestigieuses, le clap de fin avait finalement retenti pour ce camion régie de la Société française de production (SFP). La SFP démantelée en 2010, l'énorme véhicule réformé avait été vendu à bas prix pour cause d'obsolescence technique.

Didier Rolland pensait pouvoir en faire quelque chose en France. L'homme est un vieux briscard des grands événements télévisés, chef de car régie depuis 30 ans, il a travaillé sur le Paris-Dakar ou encore Pékin Express. Mais bien que du sérail, Didier Rolland ne parvient pas prendre des marchés sur le terrain très concurrentiel français. Changeant alors de stratégie, avec le camion remis à neuf et rééquipé de matériel dernier cri, il décide de l'envoyer en Afrique, dont il connaît le marché et les besoins.

Sur la route

Le camion rejoint donc la Belgique début février 2021, où il est embarqué sur un cargo. Après une escale en Allemagne, il vogue jusqu'à Dakar, au Sénégal. Il est très attendu en Mauritanie, à 700 kilomètres de là, pour la diffusion la Coupe d'Afrique des nations U-20, la CAN des moins de 20 ans.

De Dakar, direction Nouadhibou, en passant par la capitale Nouakchott, pas le temps de tergiverser, les matches n'attendent pas. Sauf qu'entre Nouakchott et Nouadhibou, sur une route pas toujours carrossable, un des quatre pneus du train arrière crève. Tenus par les délais, plutôt que de rebrousser chemin pour le changer, Didier Rolland et Yannick Le Poder, son bras droit et chef machiniste, décident alors de continuer sur trois roues. Les matches seront diffusés à l'heure.

Intérieur du camion régie lors de la "CAN moins de 20 ans", à Nouadhibou, en Mauritanie, le 21 février 2021. (YANNICK LE PODER)

A fond les ballons

Avec ses autocollants de la Confédération africaine de Football (CAF), le camion régie se déplace pour arriver sur les lieux de la retransmission des matches de la CAN des moins de 20 ans, qui se sont disputés du 19 au 28 février 2021, pour moitié à Nouadhibou, pour moitié à Nouakchott. Sa taille, ses autocollants et ses équipements lui ouvrent la route, aplanissent les obstacles administratifs, calment les fonctionnaires tatillons... A sa vue, les visages s'éclairent : "Tu viens pour le match ?", demande un policier sur l'un des nombreux check points, raconte Yannick Le Poder. Un poste de douane ? Les douaniers facilitent le passage du mastodonte qui va retransmettre le match. Parce qu'en Afrique, le foot c'est sacré.

Autocollant de la CAF 2021 (YANNICK LE PODER)

Une fois la Coupe d'Afrique des Nations diffusée, retour à Dakar, là où il stationne et d'où il rayonne vers les lieux où on l'attend. A l'image de la Wells & Fargo des western d'antan, l'ancien camion régie de la SFP passe toujours ! Robuste, ultra équipé, aux mains d'un cadreur sénégalais, d'un caméraman marocain ou d'un opérateur de ralentis ivoirien, le vieux mais pimpant camion régie a de très beaux jours devant lui sur les terres africaines.