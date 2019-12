Zimbabwe : la sécheresse met en péril les chutes Victoria

Situées à la frontière entre la Zambie et la Zimbabwe, les chutes Victoria sont presque à sec en raison d'une sécheresse de grande ampleur qui sévit actuellement en Afrique australe. "Il y a quelques temps, j'ai entendu parler du changement climatique. Je pensais que c'était juste dont parlaient les gens jusqu'à ce que je vienne voir ce qui se passe aux chutes Victoria. Elles sont complètement sèches !", confie David Samalambo, vendeur au marché.

Un joyau mondial menacé

L'Afrique australe subit les pires effets du changement climatique. Non seulement l'une des plus grandes attractions touristiques, classée au patrimoine mondial de l'Unesco, risque de disparaître et les millions de touristes et leur argent qui vont avec, mais 45 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire du fait de mauvaises récoltes.