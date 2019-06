Ethiopie : des religieux chrétiens et musulmans s'opposent à un circuit touristique réservé aux voyageurs LGBT

En Ethiopie, l'homosexualité est vue comme un acte "immoral". Ce que n'a pas manqué de rappeler Tagay Tadele, secrétaire général du Conseil interreligieux d'Ethiopie, dans une conférence de presse à Addis Abeba, le 3 juin 2019. "Les circuits (touristiques) ou les programmes de rencontres qui tentent d'utiliser nos sites historiques et notre héritage, devraient être immédiatement stoppés par le gouvernement éthiopien, et nous encourageons les Ethiopiens qui soutiennent ces actes immoraux et malfaisants à s'en détacher" a-t-il déclaré.

L'instance, au nom de laquellle M. Tagay s'est exprimé, regroupe l'Eglise orthodoxe, la plus importante du pays, l'Eglise catholique, l'Eglise adventiste du 7e jour, diverses Eglises d'obédience évangélique, ainsi que le Conseil suprême éthiopien des affaires islamiques.

"Le gouvernement éthiopien devrait prêter toute son attention à cette question, et jouer son rôle en protégeant la jeune génération de pratiques immorales, contraires aux valeurs éthiopiennes et à la religion", a-t-il ajouté, faisant allusion, sans la nommer, à l'agence de voyages américaine, source de tous les maux.

La compagnie, baptisée Toto tours et installée à Chicago, explique sur son site internet servir la communauté LGBT depuis 1990. Elle propose un circuit de 16 jours dans le nord de l'Ethiopie, en Abyssinie, du 25 octobre au 9 novembre, qui passera par les principaux sites touristiques du pays, dont les églises rupestres de Lalibela. Cette initiative a déclenché une vive hostilité dans le pays.

Des touristes à proximité de l'église rupestre de Saint-Georges qui fait partie des 11 églises monolithiques creusées dans la roche à Lalibela, village situé à 2600 m d'altitude, dans le nord de l'Ethiopie (photo datée du 6 mars 2019). (EDUARDO SOTERAS / AFP) En Ethiopie, les actes homosexuels sont passibles d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 15 ans. "L'homosexualité est haïe aussi bien qu'illégale en Ethiopie. Toto tours a tort de prévoir des circuits sur nos sites religieux et historiques", a déclaré à l'AFP Dereje Negash, vice-président du Sileste Mihret United Association (SMUA). Cet influent groupe religieux affilié à l'église orthodoxe a lancé des menaces contre le tour-opérateur américain.



Pour sa part, Dan Ware, le patron de Toto tours, a déploré, dans une réponse écrite à l'AFP, que sa compagnie soit "terriblement incomprise". L'agence "n'a pas pour vocation de répandre des valeurs contraires aux cultures locales", a-t-il souligné. "Nous sommes juste une organisation avec laquelle les personnes partageant les mêmes aspirations peuvent voyager ensemble confortablement."

Il a expliqué avoir fait la publicité du circuit sur les réseaux sociaux, déclenchant en retour une "énorme campagne contre nous, dont des menaces de mort".

@Toto_Tours you never will be welcome in Ethiopia trust me even if you dear to come in Ethiopia you are not going to return back. We will fight you until our last breath stop. We are not like other countries. Ethiopia is a god land.