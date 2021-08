Covid-19 : l'OMS appelle à accélérer la vaccination en Tunisie

La situation épidémique s'améliore légèrement en Tunisie, a annoncé lundi 2 août l'Organisation mondiale de la santé (OMS), tout en appelant le pays, où le président Kaïs Saïed s'est octroyé les pleins pouvoirs et où l'aide internationale afflue, à "accélérer" sa campagne de vaccination. "Les données épidémiologiques vont dans le bon sens. (...) On a le sentiment que le pic de l'épidémie est peut-être passé", a expliqué Yves Souteyrand, représentant de l'OMS en Tunisie, lors d'une conférence de presse. Yves Souteyrand s'est toutefois montré prudent.

Variant Delta

Le variant Delta représente toujours "plus de 90% des cas de contaminations" et l'impact des rassemblements familiaux organisés pendant la fête religieuse de l'Aïd al-Adha est encore difficile à évaluer, et risque de contrecarrer ces progrès, selon lui. La Tunisie a enregistré sur les sept derniers jours le pire taux de mortalité officiel du monde, avec 10,64 décès dus au Covid-19 pour 100 000 habitants, selon un comptage de l'AFP réalisé à partir de bilans officiels lundi 2 août. La Tunisie a été frappée de plein fouet par le variant Delta : depuis mars, le nombre de morts du nouveau coronavirus a plus que doublé, dépassant désormais les 20 000 décès. L'OMS précise toutefois que Tunis partage ses données de manière beaucoup plus transparente que d'autres pays.

Aide internationale

Hôpitaux saturés, manque d'oxygène et de vaccins : face au risque de catastrophe sanitaire, le pays a bénéficié de dons venus du monde entier ces derniers jours. Selon Yves Souteyrand, la Tunisie, 12 millions d'habitants, a ainsi "reçu en dix jours à peu près sept millions de doses de vaccins et elle va en recevoir encore peut-être deux ou trois millions" prochainement. Désormais, "le défi c'est d'accélérer la campagne de vaccination", a-t-il estimé. Le président Kaïs Saïed s'est emparé du pouvoir et a suspendu le Parlement le 25 juillet, une décision dénoncée comme un coup d'Etat par ses adversaires. Cinq ministres de la Santé se sont succédé en 18 mois. Depuis que Kaïs Saïed a invoqué la Constitution pour prendre le pouvoir, il a mis en place une cellule de crise dédiée à la gestion de la pandémie, qui coordonne les activités de plusieurs ministères, supervisée par un haut gradé militaire. "Toute mesure qui permet d'avoir une réponse multisectorielle (...) pour faire face à cette crise devrait avoir un impact positif", a commenté Yves Souteyrand.

(Un avion militaire tunisien à l'aéroport international de Tunis-Carthage, transportant 500 000 doses de vaccin contre le Covid-19 dont, 400 000 offertes par la Chine)

طائرة عسكرية تونسية تصل مطار تونس قرطاج الدولي على متنها 500 ألف جرعة من التلاقيح ضد فيروس #كوفيد19 من بينها 400 ألف جرعة ممنوحة من جمهورية الصين الشعبية. #TnPR pic.twitter.com/RcleBu2BE7 — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) August 2, 2021

Campagne de vaccination

Le ministère de la Santé tunisien a annoncé le lancement d'une campagne de vaccination mobile dans plusieurs régions. D'après les derniers chiffres du ministère de la Santé, 1,1 million de Tunisiens sont immunisés avec deux doses. Dans un communiqué, les services de la présidence de la République ont annoncé l'organisation d'une opération spéciale de vaccination dans tout le pays dimanche prochain, destinée à tous les Tunisiens âgés de plus de 40 ans.