Covid-19 et Omicron : le Maroc interdit les célébrations du Nouvel An et instaure un couvre-feu

Le Maroc a interdit, lundi 20 décembre, les célébrations du Nouvel An dans le cadre de restrictions visant à lutter contre la propagation du Covid-19. Le gouvernement a annoncé une série de mesures qui seront appliquées dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier parmi lesquelles figurent l'interdiction de toutes les célébrations du Nouvel An, l'interdiction d'organiser des soirées dans les hôtels, restaurants et établissements touristiques, la fermeture des restaurants et des cafés à 23h30 et la mise en place d'un couvre-feu nocturne entre minuit à 06h00.

Propagation "fulgurante"

Le Maroc avait annoncé le 15 décembre avoir détecté un premier cas d'infection au variant Omicron du coronavirus dans le pays, qui va refermer à partir de jeudi 23 décembre ses frontières partiellement rouvertes face à la propagation "fulgurante" du nouveau variant. Le gouvernement autorisera cependant des vols spéciaux de rapatriement vers les pays étrangers, notamment vers l'Europe. Le gouvernement marocain avait décidé le 4 décembre d'interdire tous les festivals et les grandes manifestations culturelles et artistiques en raison de la propagation du nouveau variant. Le Maroc a enregistré près de 15 000 décès depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas quotidiens de contamination est en augmentation depuis le 21 novembre au Maroc. La hausse est attribuée à deux facteurs principaux : le non-respect des mesures barrières et la non-adhésion à la campagne de vaccination, notamment pour l'administration de la troisième dose, selon des spécialistes interrogés par le site d'information Medias24.

Plus de 9,2 millions de cas de #COVID19 ont été enregistrés sur le continent africain - avec un total de plus de 8,4 millions de guérisons & 225 000 décès.



Consultez les données par pays sur le tableau de bord de l’OMS pour la Région africaine : https://t.co/OLDIVVIePA pic.twitter.com/hhJbSb04dZ — OMS Afrique (@OMS_Afrique) December 20, 2021

Tourisme en berne

Les professionnels du tourisme s'alarment de l'impact dévastateur de la fermeture des frontières sur ce secteur vital pour l'économie du royaume, déjà miné par une crise sans précédent depuis bientôt deux ans. Pour pallier l'absence de touristes étranger, le royaume mise sur le tourisme local. L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a mis en place un programme ambitieux de promotion du produit marocain collabore avec le ministère de l’Economie et des finances pour la mise en place de chèques-vacances qui permettront de réduire les frais de voyage et de promouvoir le tourisme intérieur, rapporte l'agence MAP. Selon la Fédération nationale de l'industrie hôtelière (FNIH), l'impact social est également dévastateur : entre 20% et 30% des emplois du secteur ont déjà été détruits. Le tourisme pèse près de 7% du PIB.