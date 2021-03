Covid-19 : 4 millions de personnes vaccinées au Maroc

Les services médicaux du Maroc ont vacciné plus de quatre millions de personnes depuis le lancement fin janvier de la campagne d'immunisation contre le Covid-19, selon le ministère de la Santé. Pour se protéger des variants du coronavirus, le royaume a suspendu, lundi 8 mars, tous les vols avec la Pologne, la Norvège, la Finlande, la Grèce, le Liban et le Koweït, a annoncé l'Office national des aéroports, ce qui porte à 26 le nombre de pays concernés par les restrictions aériennes. Les autorités ont recensé 486 833 contaminations depuis le premier cas signalé en mars 2020, dont 8 695 décès, selon le bulletin quotidien du ministère.

Au 9 mars 2021 : + de 3 900 000 cas de #COVID19 en Afrique - avec + de 3 500 000 guérisons associées et 106 000 décès signalés.



Consultez les chiffres par pays sur le tableau de bord COVID-19 de l'OMS pour la Région africaine: https://t.co/OLDIVVIePA pic.twitter.com/Q726U30dAM — OMS Afrique (@OMS_Afrique) March 9, 2021

Vaccination

L'état d'urgence sanitaire en vigueur depuis mars 2020 a été prolongé jusqu'au 10 avril, avec un couvre-feu nocturne jusqu'à mi-mars. Les frontières du pays sont toujours fermées, même si des vols réguliers fonctionnent. La campagne de vaccination gratuite vise à immuniser les plus de 18 ans, soit environ 25 millions de personnes "dans la perspective d'un retour progressif à une vie normale". Le Maroc utilise actuellement les vaccins britannique AstraZeneca et chinois Sinopharm mais, selon la presse locale, il compte diversifier ses approvisionnements avec le vaccin russe Spoutnik V et l'américain Johnson and Johnson. Selon Tel Quel, le Maroc a reçu au total, depuis janvier, 8,5 millions doses de vaccins (7 millions d’AstraZeneca et 1,5 million de Sinopharm). Avec un peu plus de 500 nouveaux cas détectés quotidiennement, la pandémie semble régresser au Maroc, mais les tests de dépistage y sont moins nombreux.

Répercussions économiques

"La relance de l’économie marocaine en 2021 est intimement liée au bon déroulement de la campagne de vaccination. Son ralentissement, couplé à l'aggravation de la situation sanitaire dans le monde et au renforcement des mesures de restrictions risque de retarder la reprise, espérée au départ pour le deuxième semestre", s'alarme le journal économique en ligne Medias24. La crise sanitaire a eu un impact désastreux sur l'économie du pays et le taux de chômage a bondi à 11,9% en 2020, contre 9,2% l'année précédente, en raison de la crise sanitaire aggravée par plusieurs saisons de sécheresse.