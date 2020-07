Coronavirus au Maroc : nouveau record de contaminations, une ville de 300 000 habitants placée en quarantaine

La ville de Safi a été placée en quarantaine et ses quelque 300 000 habitants soumis à un confinement total.

Le Maroc a annoncé dimanche 5 juillet 698 nouveaux cas de contamination au Covid-19, soit son bilan quotidien le plus élevé depuis début mars, un nouveau foyer épidémiologique étant apparu dans une usine de la ville de Safi, qui a été placée en quarantaine. Le bilan total est de 14 132 cas officiellement recensés depuis l'annonce du premier cas au Maroc début mars, dont 234 décès et 9 410 guérisons, selon le ministère de la Santé.

La plupart des cas sont dus à l'apparition d'un foyer de contamination dans une usine de conserves de poissons à Safi (Sud), une ville portuaire à vocation industrielle. Selon 360.ma, l'usine compterait 400 personnes contaminées, pour la plupart des ouvrières. Dans la nuit du 4 au 5 juillet, la ville a été placée en quarantaine et ses quelque 300 000 habitants soumis à un confinement total, selon les autorités locales, citées par la presse.

Ma fille a été déclarée positive au coronavirus et elle a été transportée à l’hôpital. Elle travaille dans une usine où il n’existe aucune mesure de précaution sanitaire : ni désinfectant, ni distanciation physique… Et il n'est pas exclu qu’elle nous ait contaminés. Nous ne nous sentons pas très bien et j’avoue moi-même avoir de la fièvreUne habitante de Safià 360.ma

Déconfinement

Le royaume, 35 millions d'habitants, a accéléré son déconfinement le 25 juin avec la réouverture des cafés, restaurants, hôtels et salles de sport ainsi que la reprise du tourisme intérieur et des déplacements interurbains. Les mesures de restriction, en vigueur depuis la mi-mars pour lutter contre la pandémie de nouveau coronavirus, avaient déjà été assouplies en deux étapes.

L'état d'urgence sanitaire a été prolongé jusqu'au 10 juillet, le port du masque reste obligatoire et les frontières sont toujours fermées "jusqu'à nouvel ordre". Une demi-douzaine de villes restent soumises à des restrictions en raison de l'apparition de foyers épidémiologiques "en milieu professionnel", notamment dans des exploitations de fraises dans l'ouest du pays.