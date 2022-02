CAN 2022 : le football au temps du coup d'Etat au Burkina Faso

"Etalons du Burkina : rôti de lion au rabilé bientôt au menu ?", salive déjà Aujourd'hui au Faso pour qui "le Burkina fait désormais partie des grands d’Afrique". "Dans quelques heures, plus précisément le 2 février à 19h TU (20h à Paris, NDLR), les Etalons du Burkina descendront dans l’arène pour croiser le fer avec les Lions de la Téranga du Sénégal, pour le compte des demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN)", s'impatiente, pour sa part, Le Faso. Pour le sélectionneur du Burkina Faso, Kamou Malo, évoquant le coup d'Etat intervenu dans son pays, "les événements constituent un supplément de motivation pour nous". "Nous avons dédié cette qualification à notre peuple qui traverse des mouvements politiques et sociaux", a expliqué le technicien en conférence de presse.



Faire oublier les tracas

Le Burkina Faso, cible d'attaques jihadistes récurrentes qui ont fait des milliers de morts, a connu le 24 janvier un coup d'Etat militaire qui a porté au pouvoir le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba.

"Depuis quelques années nous sommes confrontés à ce terrorisme qui ne cesse d'endeuiller notre peuple, notre objectif est de donner un brin de sourire à notre peuple. Si nous pouvons par notre contribution sportive donner de l'espoir nous n'allons pas marchander les efforts." Kamou Malo, entraîneur du Burkina Faso en conférence de presse

Le coach qui a emmené les Etalons en demi-finale de la CAN avait renoncé au concours de commissaire de police au Burkina Faso pour un diplôme d'entraîneur. "J'étais officier de police à Koudougou, là-bas j'entraînais aussi l'ASEC (Association Sportive des Employés et Commerçants) en 1ère division, puis j'ai eu l'opportunité d'aller faire un stage en Allemagne pour passer une licence d'entraîneur", se souvient Kamou Malo, 59 ans. "On me demande déjà le trophée, nous aurons à cœur de l'offrir à notre peuple", promet-il.

Les Lions, favoris

Pour les spécialistes du ballon rond, les Lions partent favoris. Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, s'est dit "malheureux de ce qui se passe au Burkina Faso, mais le Burkina Faso ne peut pas être plus motivé que le Sénégal, nous sommes aussi déterminés qu'eux". Pour les supporters burkinabè, dont les analyses et pronostics ont été recueillis par Le Faso, "les problèmes socio-politiques que nous vivons actuellement vont transcender les Etalons. Les garçons savent qu’ils doivent nous soulager".