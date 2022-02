Afrique du Sud : le luxueux Blue Train reste à quai jusqu'à nouvel ordre

Ce train touristique traverse l'Afrique du Sud et relie Le Cap à Pretoria en deux jours.

Le Blue Train va rester en gare. Plusieurs incidents ont incité la compagnie sud-africaine Transnet à suspendre tous les voyages à bord de ce train mythique et luxueux qui relie Le Cap à Pretoria en deux jours. Il sera remis en service après "une évaluation technique approfondie".

Un déraillement et un incendie

"Suite aux récents incidents ayant affecté le Blue Train, la direction a décidé de suspendre temporairement les opérations pendant que le train subit une évaluation technique approfondie", a déclaré la compagnie publique de transport Transnet, qui ne donne pas de date pour sa remise en service.

La ligne avait subi des perturbations, allant du déraillement à la sortie d'une gare située à une vingtaine de kilomètres de Johannesburg en novembre, à un incendie en février. Le feu, dont l'origine n'a pas encore été déterminé, avait touché un wagon en réparation dans un dépôt près de la capitale.

Joyau du rail sud-africain

Le Blue Train a été mis en service il y a 75 ans. Joyau du rail sud-africain, il parcourt 1 600 kilomètres "entre Pretoria, la capitale, et Le Cap, à travers champs, bidonvilles, centres urbains et paysages de rêve", expliquait franceinfo Afrique en mars 2021.

A l'arrêt pendant plusieurs mois à cause du Covid, le train avait recommencé à circuler en novembre 2020, embarquant principalement des Sud-Africains car les voyageurs étrangers avaient déserté le pays. La compagnie avait alors baissé ses tarifs pour remplir ses luxueux wagons, mais avec un coût de quelque 1 300 euros par personne en pension complète, le voyage n'était pas à la portée de toutes les bourses dans ce pays aux fortes disparités de revenus.

Le Blue Train, à l'instar de l'Orient Express, est un des moyens de transport les plus chics au monde, avec service de majordome, repas gastronomiques et les cognacs les plus fins servis à bord avec des cigares cubains, précise l'AFP.