Afrique du Sud : le mythique Train Bleu reprend du service

En Afrique du Sud, le Train Bleu est de retour sur les rails. Depuis près d'un siècle, il parcourt les grands espaces du pays. Avec ses 19 wagons de boiseries et de dorures, c'est l'un des trains les plus luxueux au monde. Chaque cabine a son majordome particulier. Les 41 chambres possèdent un secrétaire, un salon, et pour les plus luxueuses, une baignoire et une robinetterie en plaqué or. "On va être servis, nourris, tout le monde va être aux petits soins pour nous", se réjouit une Sud-africaine, qui a embarqué pour deux jours de voyage vers Le Cap.

Admirer les paysages sud-africains

À 14 heures, le train se met en route. Un défi pour le conducteur : avec la pandémie, le vol de câbles en cuivre a explosé sur les voies ferrées d'Afrique du Sud. "Parfois, ils volent les câbles juste sous vos yeux. Ça retarde le train. Et quand ils les volent, vous restez sans électricité", déplore Lourens Olivier. Après plusieurs mois à quai, la compagnie a cassé les prix afin de faire revenir les voyageurs. Il faut tout de même débourser 1 300 euros, pour un voyage de trois jours en pension complète.

Sur son trajet, le convoi ne dépasse jamais les 60km/h, et laisse ainsi le temps de contempler les merveilles du paysage sud-africain. À l'heure du diner dans le wagon restaurant, la tenue correcte est exigée pour tous. Au menu, des grands crus, et des plats dignes de chefs étoilés. Le lendemain matin, le train bleu arrivera en gare du Cap.