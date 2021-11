Sénégal : un domaine viticole à l'abri des baobabs

Aux portes du Sahel, le sable et les températures élevées sont le quotidien. Des baobabs centenaires trônent au cœur de la brousse, mais également des vignes. Celles du premier domaine viticole du Sénégal, et d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'un domaine, de 14 hectares, tenu par deux Français et qui avaient un rêve : faire du vin. Un rêve fou pour certains, car jamais réalisé auparavant. "On a voulu faire la démonstration que c'était possible", témoigne François Normant, un des deux propriétaires du domaine.





Une organisation pour protéger les vignes

De nombreux systèmes d'irrigation ont été mis en place sur le domaine afin de pouvoir assurer la survie des vignes, tandis que des gardiens sont présents sur place afin d'éloigner les singes, qui viennent récupérer des raisins en pleine maturité. Le projet permet également aux habitants locaux de contribuer au vin, même si la majorité de la population n'en consomme pas. "Je suis contente qu'ils fassent ça au Sénégal", témoigne Ngoné Mané, ouvrière agricole. Après fermentation, le vin peut être mis en bouteilles et être dégusté. Un vin fruité qui a pu profiter du soleil.