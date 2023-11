Sénégal : les pêcheurs poussés à l’exode

Au Sénégal, le manque de poissons pousse les pêcheurs à l’exode. En cause : la surpêche et le changement climatique.

Dans l’eau de Thiaroye, un port dans la banlieue de Dakar (Sénégal), de nombreuses pirogues sont vides, abandonnées par les pêcheurs. En effet, depuis plusieurs années, le poisson se fait de plus en plus rare dans cette zone. En cause, des chalutiers illégaux, venus de l’étranger, qui siphonnent sans autorisation des zones pourtant réservées à la pêche artisanale, ne laissant presque rien aux pêcheurs du coin.

Un exode vers l’Espagne

Alors, ils sont de plus en plus nombreux à prendre la décision de partir, et tenter de rejoindre l’Espagne. "S’il me restait le moindre espoir de vivre de la pêche, je n’aurais pas tenté de rejoindre en pirogue l’Espagne alors que c’est un énorme risque", raconte Ababacar Diop, un pêcheur traditionnel sénégalais qui a tenté de rejoindre l’Europe avant d’être stoppé par les garde-côtes. Le Sénégal fait face à une vague massive de départ. La marine sénégalaise dit avoir intercepté plus de 8 500 migrants depuis le début de l’année. Les anciens le constatent au quotidien, la nouvelle génération veut fuir cette vie de misère.