Météo : un nuage de sable venu du Sahara recouvre une partie de la France

Certains ont cru, dans la matinée du mardi 15 mars, être toujours en plein rêve. Une pluie de sable s'est abattue sur La Rochelle (Charente-Maritime). Les plus courageux et les plus soigneux, se sont dirigés vers les stations de lavage. "En se levant, toutes les voitures étaient orange. On sait que ça vient du Sahara, c'est rare à La Rochelle, mais en tout cas on nettoie", confie une automobiliste.

Un phénomène fréquent

"Il y a du monde, et je pense qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de pause [le] midi", s'amuse de son côté Sylvain Lohier, le gérant de la station de lavage. Le phénomène se produit plusieurs fois par an. Une dépression s'est creusée au-dessus du Maroc, et les vents du Sud ont ramené du sable du Sahara. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est surtout son ampleur. Emmanuel Moreau, consultant météo, évoqué une "dépression particulièrement virulente", qui a provoqué "une forte concentration de sable dans l'atmosphère".