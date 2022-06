Royaume-Uni/Rwanda : un accord, pour quelles raisons ?

L’accord financier passé entre le Rwanda et le Royaume-Uni n’en finit pas de faire parler. Les associations s’insurgent, pendant que les autorités rwandaises défendent des valeurs de solidarité nobles.

C’est un marché conclu entre le Rwanda et le Royaume-Uni qui a eu une forte portée médiatique. Le Royaume-Uni souhaite en effet renvoyer les migrants illégaux rentrés sur son territoire… au Rwanda ! Pour que le pays hôte accepte, un accord financier a été passé entre les deux pays. "Officiellement, ce sont de nobles et très belles raisons qui poussent le Rwanda à accueillir ces migrants venus du Royaume-Uni", entame Nicolas Bertrand, correspondant de franceinfo en Afrique.

Un accord de 144 millions d’euros

Pourtant, Nicolas Bertrand nuance ce propos. Selon ce qu’il a pu observer à Kigali, il relève deux autres raisons à cet accueil de migrants. "La première est prosaïque, financière", car le Royaume-Uni va payer "144 millions d’euros" en contrepartie. Et dans le 14e pays le plus pauvre de la planète, c’est une somme qui n’est pas négligeable. Il y a également des raisons politiques et diplomatiques, car en agissant ainsi, le Rwanda s’affiche comme un allié crédible du Royaume-Uni.