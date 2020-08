"Petit pays", le livre de Gaël Faye, adapté au cinéma

Nous sommes en 1993 au Burundi, pays voisin du Rwanda. Le génocide des Tutsi enflamme la région et entraîne une bande d'enfants dans la tourmente. "Petit pays" est adapté du roman du même non, paru en 2016. L'auteur, Gaël Faye, puisait dans ses propres souvenirs pour raconter le génocide et comment ce drame avait déchiré sa famille. Au cinéma, le réalisateur Eric Barbier a remplacé le poids des mots par le poids des images.

Les plaies du passé restent vives

"Ca a été un choc. Pendant deux jours je n'ai pas pu parler à Eric. J'avais besoin de digérer et de me remettre de mes émotions", souffle Gaël Faye. Les événements ont plus de 25 ans mais restent un sujet sensible pour ceux qui les ont vécus. Le film n'a pas pu être tourné au Burundi mais dans un pays voisin. Gaël Faye lui-même ne se sent pas en sécurité là-bas. "C'est un crève-coeur pour moi de ne pas pouvoir y aller, et de ne pas rencontrer le public burundais", explique-t-il.