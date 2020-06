La justice autorise l'accès aux archives de François Mitterrand sur le Rwanda

Spécialiste du génocide rwandais, François Graner avait d'abord demandé au ministère de la Culture s'il pouvait consulter les documents du président de la République, mais l'institution le lui avait refusé.

La justice administrative française a autorisé, vendredi, un chercheur à consulter les archives du défunt président François Mitterrand sur le Rwanda, au cœur de la controverse sur le rôle de la France pendant le génocide de 1994. Ces archives ne devaient théoriquement devenir publiques qu'en 2055.

"L'intérêt d'informer le public" mis en avant

"La protection des secrets de l'Etat doit être mise en balance avec l'intérêt d'informer le public sur ces événements historiques", estime le Conseil d'Etat dans son communiqué. L'institution explique que "le chercheur a un intérêt légitime à consulter ces archives pour nourrir ses recherches historiques et éclairer ainsi le débat sur une question d'intérêt public".

Par ailleurs, l'institution rappelle que ces documents ont déjà été consultés et rendus publics, et que la consultation est autorisée si elle "ne porte pas une atteinte excessive au secret des délibérations du pouvoir exécutif, à la conduite de la politique étrangère et aux intérêts fondamentaux de l'Etat".