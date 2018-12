RDC : le rôle-clé de l'Eglise

L'investiture du nouvel archevêque de Kinshasa dans le plus grand stade de la capitale le 25 novembre 2018 a mobilisé les foules… "C'est un homme de dieu. Il est là pour nous recadrer et nous mettre sur le droit chemin. Je lui fais plus confiance qu'aux hommes politiques." "Vous savez la religion nous amène vers dieu et vers la vie, et les politiciens on ne sait pas s'ils sont pour nous ou pour eux..." En République démocratique du Congo, l'Eglise catholique est très influente. A quelques jours des élections présidentielles et législatives, le président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Donatien Nshole, donne son avis sur la crise politique actuelle. "L'église ne doit pas être absente là où les gens souffrent. Et la vérité est que la souffrance et la misère de notre peuple est une conséquence de la mauvaise gouvernance." En décembre 2017 et janvier 2018, un collectif d'intellectuels chrétiens avait organisé des marches pacifiques, contre le maintien de Joseph Kabila au pouvoir. Des manifestations réprimées par le pouvoir.