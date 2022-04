Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron "chaleureusement" félicité pour sa victoire par plusieurs de ses homologues africains

Le président sénégalais Macky Sall, qui assure également la présidence de l'Union africaine, a été l'un des premiers chefs d'Etat africains à adresser un message de félicitations à Emmannuel Macron, qui face à Marine Le Pen, a été réélu avec plus de 58% des suffrages exprimés le 24 avril 2022.

Macky Sall a "chaleureusement" félicité son homologue français via son compte Twitter, a l'instar de plusieurs dirigeants africains. Parmi eux, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Ce dernier s'est dit "heureux de poursuivre" avec Emmanuel Macron leur engagement commun "pour bâtir entre l'Afrique et la France, et plus largement l'Europe, des relations rénovées et mutuellement avantageuses".

Une réélection "brillante" et "méritée"

Le Rwandais Paul Kagame a, pour sa part, congratulé le candidat Macron pour une réélection "méritée" qui atteste d'un "leadership visionnaire" cherchant "à unir et non à diviser". "Le Rwanda attend avec impatience des partenariats encore plus nombreux et plus solides entre nos peuples et nos nations", a ajouté le président Kagame.

Congratulations on your well-deserved re-election President @EmmanuelMacron. This is a testament to your visionary leadership that seeks to unite and not divide. Rwanda looks forward to even more and stronger partnerships between our people and nations. — Paul Kagame (@PaulKagame) April 25, 2022

Le président ivoirien Alassane Ouattara s'est également réjoui "de poursuivre avec (Emmanuel Macron) le renforcement des liens d’amitié et de coopération entre la Côte d’Ivoire et la France".

"Plus qu'un passé en commun, nous avons un avenir à construire", a insisté, quant à lui, le dirigeant gabonais Ali Bongo Ondimba dans son tweet de félicitations.

En République démocratique du Congo (RDC), le président Félix-Antoine Tshisekedi appelle aussi à un raffermissement des relations avec Paris. "Ce nouveau mandat nous permettra certainement de renforcer davantage la coopération entre la RDC et la France", a-t-il affirmé.

"Un partenaire précieux" dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel

Au Niger, comme nombre de ses pairs africains, le président Mohamed Bazoum a salué la "brillante réélection d'Emmanuel Macron" tout en soulignant que "son expérience des sujets internationaux en général et du Sahel en particulier en fait un partenaire précieux pour nous dans notre combat contre le terrorisme".

C'est l'allié dans la lutte contre le terrorisme que le dirigeant tchadien Mahamat Idriss Deby, président du Conseil militaire de transition (CMT), a également félicité. "Le président Macron est un partenaire engagé dans notre lutte commune contre le terrorisme dans le Sahel et un président éclairé d'un grand pays ami avec lequel, le Tchad entretient des relations historiques de coopération", a-t-il déclaré le 25 avril 2022, rapporte le média tchadien Al Wihda.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a aussi fait valoir "les relations historiques étroites" qu'entretiennent Paris et Le Caire tout en se réjouissant de poursuivre "les consultations et la coordination mutuelle sur un certain nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun".

Le bilan africain du premier mandat d'Emmanuel Macron aura été notamment marqué par le retrait exigé par Bamako des soldats français engagés dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Dans son programme, le candidat Macron notait que "la France partage avec ses partenaires européens une grande ambition pour ses relations avec l’Afrique". Par ailleurs, il soulignait que le sommet Afrique-Europe de février 2022, qui s'est tenu sous la présidence française, "a établi une feuille de route à long terme pour un avenir en commun". La question, toujours sensible des relations franco-africaines, semble destinée à être traitée dans les années à venir dans un cadre plus européen.